Spielberg si racconta: "Ho girato 'The Post' perché era il momento giusto per farlo"

Mario Calabresi chiede a Steven Spielberg come ha fatto a lavorare contemporaneamente a due film così diversi come The Post e Ready Player One. "Avevo già completato le riprese di Ready Player One - risponde il regista - ma ho avuto un anno e quattro mesi di lavoro sugli effetti digitali. In questo periodo ho letto la sceneggiatura di The Post che racconta una storia che sta succedendo oggi, in cui si tenta di reprimere la libertà di stampa. Meryl Streep e io abbiamo pensato che questo era il momento giusto per raccontare questa storia, non faremo soldi ma renderemo un servizio all'opinione pubblica"