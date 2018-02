Da #SFIGATI a grandi star, la campagna di ScuolaZoo contro il bullismo

Eminem e Giacomo Leopardi, Kate Winslet e Ed Sheeran, Selena Gomez e Johnny Depp: nomi che conosciamo tutti per fama e talento. Ma oltre ad essere personaggi amati e apprezzati in tutto il mondo, sono anche testimoni di violenze e soprusi subite quando erano giovani. Le loro esperienze sono state raccontate in #SFIGATI, una serie di video realizzati da Scuolazoo in occasione della campagna di sensibilizzazione lanciata per la Giornata Nazionale contro i Bullismi, il 7 febbraio. Un messaggio per sostenere tutti i giovani che a scuola, per strada, in palestra sono vittime di bulli. Ma i video sono anche un monito per gli artefici delle violenze: dietro a ogni Kate, Ed, Giacomo, Selena e Johnny della porta affianco c’è sicuramente una persona diversa, ma proprio per questo speciale. "Tutte queste personalità ci hanno insegnato che giudicare o emarginare una persona è sempre sbagliato. Perché diverso è solo un altro modo per dire speciale".