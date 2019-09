Scopri come indossare al meglio un reggiseno con Sarah Jessica Parker

Intimissimi lancia Bra Twist, la nuova campagna con protagonista Sarah Jessica Parker. La star di "Sex and the City", in veste di coreografa, dirige una sorta di ballo al femminile fatto di quei gesti quotidiani che ogni donna compie per indossare il suo reggiseno. Un tutorial che insegna alle donne come regolare le spalline, allacciare i gancetti posteriori, sistemare il seno nelle coppe. Nelle cinque miniclip Sarah Jessica Parker presenterà anche le novità del brand: dalla linea Vera, dedicata ai décolleté più generosi che necessitano di un sostegno ad hoc, agli immancabili triangoli in pizzo e cotone