Ci sono gli invisibili al centro del progetto che ha portato sul palco dell’Ariston Enzo Avitabile e Peppe Servillo: 'Il coraggio di ogni giorno' è il titolo del brano con cui partecipano a Sanremo 68, "più un dialogo, un racconto che una canzone vera e propria", contenuto in 'Pelle differente', il primo best of di Avitabile in uscita il 9 febbraio. Intervista di Alessandra VitaliVideo di Francis Joseph D’Costa