Running, l'abbigliamento adatto per correre anche in inverno

La pioggia e le basse temperature portano spesso a rinunciare agli sport all'aria aperta. La nuova collezione Nike Utility Run è pensata proprio per affrontare il clima invernale. I capi, realizzati con un'aumentata resistenza all'acqua e flessibilità nei movimenti, hanno un'importante innovazione tecnologica: una membrana traspirante e waterproof, chiamata AeroShield, che regola il calore corporeo e isola dagli agenti atmosferici. Tra i modelli della nuova linea ci sono le giacche da running per donna e per uomo (Nike Shield Flash e Nike Shield Ghost Flash) che, oltre al leggero tessuto impermeabile, presentano dei dettagli rifrangenti per distinguersi nell'oscurità