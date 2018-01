Rigopiano - Voci dal gelo, il documentario

In onda lunedì 15 gennaio alle 21:25 in esclusiva sul NOVE, a pochi giorni dall’anniversario della tragedia, va in onda il film documentario di Marco Visalberghi (produttore del pluripremiato Sacro GRA di Gianfranco Rosi), prodotto da DocLab per Discovery Italia, è l’esclusivo racconto, minuto per minuto, della tragedia attraverso le voci di chi l’ha vissuta in prima persona. Asciutto ed emozionante al tempo stesso lo speciale ripercorre quelle drammatiche 62 ore impiegate per estrarre vivo l’ultimo degli 11 sopravvissuti, l’attesa e il dolore dei familiari, l’eroismo dei soccorritori a un anno dalla tragedia.