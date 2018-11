Juan Sierra e le sorelle Morosi Visentin, Giorgia e Alessia, tra i protagonisti della terza stagione di Riccanza, hanno parlato di ciò che si aspettano per Natale e di quanto sono disposti a spendere: "Dipende dal destinatario. Per mamma e papà staremmo sui sei/settecento euro ma per l'amante o il fidanzato anche di più... Ad avercelo, però!"