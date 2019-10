Principeschi o a sirena, ecco i 10 abiti da sposa più belli visti nei film e nelle serie tv

Impossibile dimenticare i tanti abiti bianchi indossati, e subito abbandonati, da Julia Roberts in "Se scappi ti sposo". O le creazioni della stilista Vera Wang indossate da Leighton Meester in "Gossip Girl", e dalle amiche-nemiche Kate Hudson e Anne Hathaway in "Bride Wars".La storia del cinema e della televisione è ricca di abiti da sposa, pensati proprio per far sognare. Principeschi o a sirena, gioiello o semplicissimi, ecco i dieci abiti più belli visti nei film e nelle serie tv(a cura di Marisa Labanca)