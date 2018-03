Musica per la libertà, le canzoni dei detenuti del carcere minorile di Bologna

Hanno tradotto la loro storia in parole e musica. Hanno dato un ritmo alla voglia di riscatto, al desiderio di sentirsi uguali ai coetanei, al dolore di essere lontani dalla famiglia. I ragazzi reclusi dell'Istituto Penale Minorile di Bologna sono gli autori dei tre brani di cui vi proponiamo un estratto: Andiamo Avanti, Horea e Diamanti. Un progetto (denominato Canzoni di Leporello) realizzato grazie al laboratorio di musicoterapia e song writing di Mozart14, associazione presieduta da Alessandra Abbado e creata per sostenere le iniziative musicali in ambito sociale ed educativo avviate dal padre, il maestro Claudio Abbado, scomparso il 20 gennaio 2014. Canzoni che sono il manifesto di giovani esistenze interrotte dal carcere, ma proiettate verso un futuro ancora da scrivere: "Chiusi dentro questa stanza senza libertà/quando esco di qua, cambio dignità"(a cura di Marisa Labanca)