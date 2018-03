Modella va in pausa per allattare il figlio: lo scatto diventa simbolo della campagna

Quando la modella Adaora Akubilo ha interrotto il servizio fotografico per allattare al seno il figlio di 20 mesi non immaginava che quel gesto così naturale sarebbe diventato il simbolo della nuova campagna di Gap. I due scatti, che la ritraggono mentre stringe tra le braccia il piccolo Arinze, sono stati realizzati in un momento di pausa. E solo dopo il team ha deciso di inserirli tra gli scatti della campagna Love By GapBody, che "incoraggia le donne a essere ciò che scelgono di essere: amiche, mogli, madri, voci nella società di oggi". Le due foto, condivise dal brand su Instagram, sono diventate virali e molte donne le hanno rilanciate accompagnandole con l'hashtag #NormalizeBreastfeeding, per ribadire il sostegno a quelle mamme che vogliono allattare al seno il proprio figlio in qualsiasi situazione e per tutto il tempo necessario al bambino