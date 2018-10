Michelle Obama lancia Global Girls Alliance: nel video le "sue" ragazze cantano Think di Aretha Franklin

Una ragazza istruita può aiutare la propria famiglia, la sua comunità e il suo Paese. Ma sono ancora troppe le aree del mondo dove alle ragazze è negata persino l'istruzione di base. Attualmente sono 98 milioni le adolescenti che non vanno a scuola. "Istruire le ragazze non è un bene solo per le ragazze, ma per tutti noi", ha dichiarato Michelle Obama presentando, in occasione della Giornata Internazionale delle bambine, la sua nuova Global Girls Alliance: programma promosso dalla Obama Foundation per sostenere economicamente i leader e le associazioni di base impegnate nella promozione dell'istruzione femminile nel mondo. "Quando le ragazze ottengono le opportunità che meritano, succedono cose incredibili. La povertà diminuisce, le economie crescono, le famiglie diventano più forti, i bambini nascono più sani. E il mondo, a conti fatti, migliora". Così recita il manifesto dell'associazione e non è un caso che nel video di lancio del progetto le bambine cantino proprio Think di Aretha Franklin, un inno femminile alla libertà.