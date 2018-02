Marte come non si era mai visto prima: il video inedito e il racconto della Nasa

Basandosi sulle ultime fotografie scattate il 25 ottobre 2017 dalla sonda Curiosity, la Nasa ha prodotto un video inedito che ci fa vedere Marte come non si era mai visto prima. Un panorama nitido e spettacolare, che il rover ha potuto catturare in alta definizione durante una giornata particolarmente limpida dell'inverno marziano. Nel racconto dello scienziato della Nasa Ashwin Vasavada lo stupore e l'orgoglio del video, che ripercorre anche tutto il percorso di Curiosity dal 2012, quando è atterrato sul pianeta rosso, ad oggi