Kevin Spacey, l'attore si difende in un video in cui interpreta Underwood

Mentre i media americani riportano la notizia che Kevin Spacey sarà accusato formalmente di aggressione sessuale nei confronti di un adolescente, avvenuta nel luglio 2016 in Massachusetts, l'attore americano ha postato su YouTube - dopo circa un anno di silenzio - un video in cui interpreta il ruolo di Frank Underwood, il protagonista della serie House of Cards, e sembra far riferimento alle sue vicende personali. "Lo so cosa volete. Certo, hanno tentato di separarci ma quello che ci lega è troppo forte, troppo potente", recita Spacey nel video intitolato "Let me be Frank" ('Lasciatemi essere franco', con doppio senso con il cognome del personaggio della serie tv). "Quindi non è finita, non importa ciò che dicono. So cosa volete, volete che torni", dice l'attore. In un altro pezzo del lungo monologo aggiunge: "Anche se ho pagato il prezzo delle cose che ho fatto, certamente non pagherò per quelle che non ho fatto". Video: YouTube/Kevin Spacey