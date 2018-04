H&M e la moda sostenibile, la nuova campagna con Christy Turlington

Per la settima collezione di Conscious Exclusive, la linea di H&M realizzata con tessuti organici e metodologie sostenibili, il brand svedese introduce due nuovi materiali ecologici: l'argento riciclato (utilizzato per gli accessori della collezione) e l'econyl, fibbra di nylon completamente rigenerata che si ricava dalle reti da pesca e dai rifiuti che inquinano gli oceani. La campagna, fotografata da Mikael Jansson, vede come protagoniste Aamito Lagum, Giedre Dukauskaite e la supermodella statunitense Christy Turlington Burns. Quarantanove anni compiuti quest'anno, madre di due figli e moglie dell'attore Edward Burns, è da tempo impegnata nella tutela dei diritti umani con la sua organizzazione Every Mother Counts, creata per garantire una maternità sicura alle donne dei paesi in via di sviluppo. La collezione Conscious Exclusive 2018 si ispira alle opere degli artisti, e coniugi, Karin e Carl Larsson. Negli abiti lunghi, nelle stampe floreali e soprattutto nelle nuance che dominano la collezione (il bianco, il verde e il nero, con toni di blu e rosa cipria) si possono ritrovare i motivi stilizzati e l'uso del colore dei due artisti svedesi. La collezione sarà disponibile dal 19 aprile in punti vendita selezionati e sul sito del brand(a cura di Marisa Labanca)