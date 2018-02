Elizabeth Sulcer, da influencer a designer: la sua capsule collection per Miss Sixty

Scrive su diverse testate internazionali di moda, tra cui Vogue e Numéro Paris; crea outfit da red carpet per star come Bella e Gigi Hadid, Adriana Lima e Stella Maxwell. Ora Elizabeth Sulcer, influencer americana tra le più seguite, è anche stilista per Miss Sixty. La sua capsule collection, composta da 24 capi, riflette lo spirito delle Palmer Girls, donne forti e indipendenti che non rinunciano al glamour. Il termine deriva delle Robert Palmer Girls, iconica band del cantante rock Robert Palmer composta da cinque musiciste che si esibivano sempre vestite di nero, con capelli raccolti e rossetto rosso. Nella sua collezione Elizabeth Sulcer unisce l'eleganza delle Palmer Girls allo stile urbano della New York anni Novanta. Il risultato è una capsule sfrontata, sensuale e irriverente. Eccone un assaggio nel video diretto da Ezra Petronio, con protagonista il supermodello australiano Jordan Barrett