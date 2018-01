Il deputato dem Gianni Cuperlo dice la sua sul caso Orietta Berti. La cantante ha espresso apprezzamento per Luigi Di Maio e i 5S su RaiRadio 1, scatenando le accuse dei dem per violazione della par condicio. "Giù le mani da Orietta Berti! - replica Cuperlo - In campagna elettorale a volte il pedale può sfuggire sulla frizione. Peraltro, la stessa Berti a suo tempo apprezzò Andrea Orlando, quindi è in par condicio." di Martina Martelloni