Un grande amore per lo sport, soprattutto per il basket. Poi il sogno di trascorrere il quarto anno di liceo negli Stati Uniti. In un'intervista a Lettera 43 ex compagni di scuola e docenti di Chiara Ferragni raccontano alcuni dettagli sul passato della fashion blogger italiana che ha iniziato la sua «carriera» con il nick name Diavoletta87