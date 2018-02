Caso Toffa, la piccola Gabriella: "Nadia siamo due guerriere, vedrai che i capelli ricrescono"

Nadia Toffa racconta in tv che ha avuto un cancro e ringrazia Gabriella per la forza che le ha dato. E Gabriella da Taranto risponde con un videomessaggio inviato dalla sua mamma Paola. L'anno scorso la bimba a soli sei anni aveva raccontato ai microfoni della "Iena" Toffa la sua vita in corsia con il cancro. Il dottore le aveva suggerito di tagliare la lunga treccia perché stava perdendo i capelli a causa della chemio. Passo durissimo per una fan di Rapunzel: fatto dalla madre, che gliel'ha tagliata nel sonno. Gabriella era costretta ad arrivare fino all'ospedale di Bari, a 100 chilometri di distanza da casa, per sottoporsi alle cure. Oggi, grazie a una raccolta di fondi, c'è un pediatra nel reparto oncologico dell'ospedale della sua città.