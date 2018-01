Capelli in fiamme, la tecnica per tagliarli con il fuoco

Niente forbici o rasoio, dall'India arriva Fire Haircut: una tecnica che permette di tagliare i capelli con il fuoco. Nei video del Kaizo Salon N Spa di Mumbai, gli hairstylist infiammano i capelli dei clienti con un accendino e, aiutandosi con due pettini, spostano le fiamme per modellare il taglio. Nonostante il procedimento sembri un po' un azzardo, i parrucchieri di Kaizo assicurano che il cliente non corre nessun pericolo (ad ogni modo è bene non provare a ripeterlo da soli). Una tecnica che a quanto pare in India ha radici profonde. A Nuova Delhi l'hairstylist Imran Badruddin utilizza le candele per finalizzare il taglio con la fiamma. Tecnica tramandatagli dal padre, che molti anni fa la ideò per tagliare i capelli anche al buio durante le frequenti interruzioni di corrente (a cura di Marisa Labanca)