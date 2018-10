Asia Argento in lacrime: «Non ho fatto nulla, voglio tornare a X Factor»

«Vorrei tornare a X Factor, a fare il mio lavoro, perché i miei figli sono fieri di me, l'Italia mi vuole e non ho fatto niente di quello di cui sono accusata»: così una emozionata Asia Argento nell'intervista con Massimo Giletti a «Non è l'arena», in onda su la7, in cui si è difesa dalle accuse di Jimmy Bennett, che sostiene di essere stato violentato dall'attrice. «La cosa che più mi ha ferito - ha aggiunto - è stata essere chiamata pedofila». E poi in lacrime: «Ora mio figlio vive negli Stati Uniti con il padre, avevo paura che venisse bullizzato». Video: La7