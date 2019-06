Arresto Marco Carta, il cantante: "Non sono stato io a rubare"

"Non sono stato io a rubare, ma non voglio dire il nome del colpevole. Chiarirò sui social la mia posizione". Questo il commento del cantante Marco Carta, uscendo dall'aula del Tribunale di Milano dove si è tenuta un'udienza dopo l'arresto di ieri sera per furto aggravato, insieme a una donna di 53 anni, alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano. All’uscita dal processo per direttissima, anche l’avvocato del cantante si è soffermato con i media su quanto avvenuto, sottolineando che è stata "riconosciuta l'estraneità di Marco Carta ai fatti, attribuibili ad altri". Video di Edoardo Bianchi