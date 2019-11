Un dramma si è consumato ieri verso le 13 in Tesino quando un uomo di 88 anni, Remo Avanzo, ex dipendente comunale, è morto dopo che un boccone gli era andato per traverso. L'uomo, che stava bene e non aveva particolare problemi di salute, stava mangiando nella sua casa di Pieve quando all'improvviso, a causa di un boccone, ha smesso di respirare. Con lui in casa c'era anche il figlio, che è un soccorritore. Per questo è riuscito subito a mettere in pratica tutte le manovre necessarie. Prima ha tentato con la manovra di Heimlich, poi, quando il padre ha perso conoscenza, ha cercato di rianimarlo. Purtroppo non c'è stato nulla da fare.