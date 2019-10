Ha rubato il borsone di un operaio mentre questi stava bevendo un caffè al bar. La cosa, però, non è sfuggita ad alcune persone, che hanno notato il ladro e avvertito i carabinieri di Castel Ivano, in Valsugana. Un intervento immediato ha consentito loro di arrestare il responsabile del furto.



Più complesse le indagini per restituire al legittimo proprietario un telefono cellulare rubato qualche mese fa all’interno di un ristorante in Borgo Valsugana. I carabinieri di Borgo sono comunque riusciti a identificare il responsabile del furto.



Entrambi sono stati denunciati.