Incidente nella notte sulla statale della Valsugana, all’altezza del comune di Caldonazza, dove una Golf condotta da un giovane ha perso il controllo, andando a sbattere contro il guard rail. Il conducente, rimasto ferito, si è allontanato a piedi dopo lo schianto e così, quando sul posto sono arrivati i soccorsi allertati da un passante, del ferito non c’era traccia.



Per oltre due ore l’uomo è stato cercato dai vigili del fuoco volontari di Levico e dai carabinieri della stazione di Borgo, sia lungo la strada, che nel bosco e nella zona del lago. L’allarme è scattato verso le 3.30. Il giovane è stato ritrovato a Levico, nei pressi dell’Hotel Primavera: era confuso e agitato.



Subito sono stati chiamati i soccorsi e il ferito è stato portato in ospedale per le cure del caso. Il conducente non sarebbe comunque in pericolo di vita. Il veicolo, abbandonato a fari spenti sulla strada, è stato rimosso e la zona messa in sicurezza dai pompieri.



Sull’incidente e sulle ragioni dell’allontanamento del ferito stanno indagando i carabinieri.