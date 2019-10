I carabinieri della stazione di Castel Tesino, a seguito di denuncia sporta da una signora anziana di origini meridionali, hanno denunciato due coniugi, entrambi originari della Valsugana e residenti a Castel Tesino, per averla minacciata ed ingiuriata, instaurando nella persona offesa, vedova e pensionata, uno stato tale di ansia tale da modificare le sue abitudini di vita.



In sostanza i vicini di casa - secondo quanto ricostruito dai carabinieri - offendevano e minacciavano ogni qual volta vedevano la signora anziana nei pressi della propria abitazione, generando paura nella vittima.



I carabinieri hanno perciò effettuato dei controlli nell’abitazione dei due coniugi rilevando che erano possessori di 13 armi, legalmente detenute, tra cui 2 pistole, vari fucili per uso sportivo, e fucili ad aria compressa, che nell’occasione sono state sequestrate preventivamente.