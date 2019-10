La parete #mondofungo è finita. Ci sono volute 87 ore di lavoro, a partire dallo scorso mese di luglio, ma il muro colorato di 25 metri raffigurante le quattro stagioni dedicate a Roncegno e Marter è terminato. Il tutto porta la firma di Laura Ghianda, conosciuta nel mondo dei writer come Super B2. Si trova a Marter, impossibile non notarlo uscendo dalla locale stazione ferroviaria, un luogo scelto dall’artista e dal comune di Roncegno per valorizzare la località e dare un tocco di vivacità a tutta la zona. «È stata davvero una bellissima esperienza - ricorda Laura Ghianda - condivisa, passo dopo passo, anche attraverso i social e tutti coloro che hanno voluto sostenermi in questi mesi. Soprattutto quella nonnina che, passando ogni giorno, ha dimostrato di aver colto lo spirito di questo lavoro». Sulla parete sono state rappresentate le quattro stagioni, a partire dalla primavera con la leggenda della merisana «colei che ha creato il larice, un archetipo solare delle Dolomiti - sottolinea Super B2 - ma trovano posto anche alcune piante tipiche della zona così come il fungo a unguana con il castello di Vodja e la regina delle anguane». Ci sono le castagne escursioniste per l’estate ed in autunno spazio alla festa della castagna celebrata dalla presenza di vari funghetti. Sul muro compare il drago degli equinozi, in volo dalla Cima Dodici alla catena del Lagorai, e viene raffigurata la leggenda dell’inverno con la castagna (prodotto tipico della zona) che fa scialpinismo. Davvero un bel muro quello di Marter. «Vorrei ringraziare il sindaco Mirko Montibeller, l’assessore Giuliana Gilli e tutta la giunta che mi hanno dato fiducia e incoraggiata. Questo è quello che succede - conclude l’artista - quando le amministrazioni si aprono all’arte e credono nel bello». Sulla parete #mondofungo di Laura Ghianda (Super B2) «ogni stagione a Roncegno Terme e Marter è un incanto»: è la frase finale, quella che si trova sul 25esimo metro del muro, e che racchiude in sé anche lo spirito di questa bella ed originale iniziativa. Per saperne di più sull’artista, sull’ultimo lavoro e sul mondo dei suoi funghetti basta visitare la pagina Facebook o quella Instagram lauraghianda.art.