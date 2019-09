Tutto pronto per «Only the Brave» («Solo i coraggiosi»), l’attesa sfida tra vigili del fuoco che oggi pomeriggio coinvolgerà il centro storico di Mezzano e i suoi dintorni. La manifestazione, organizzata dai vigili del fuoco di Mezzano con la collaborazione di tutti i Corpi del distretto di Primiero e il patrocinio della Federazione dei Corpi dei vigili del fuoco volontari del Trentino, ha registrato negli anni un crescente interesse e conseguente successo, coinvolgendo quest’anno ben 335 pompieri provenienti non solo dall’Italia, ma anche da Portogallo, Francia, Svizzera e Slovenia.

La quinta edizione non cambia il format. Due le gare da effettuarsi con divisa e pesante autorespiratore: una alla portata di tutti, l’OTB City, un percorso cittadino suggestivo che si snoda in paese lungo le classiche «canisele» con partenza pomeridiana alle 16. L’altra durissima, l’OTB Strong, da Mezzano a San Giovanni, quasi 5 km con un dislivello di 550 metri di sera su strada e sentieri nel bosco con partenza alle 18.45.

L’evento è nato da una scommessa tra due vigili del fuoco, che, muniti di autorespiratore, si sono sfidati nel raggiungere nel minor tempo possibile e con il minor dispendio di aria la località di San Giovanni.

Da questa impresa, è sorta l’idea di proporre la prova anche agli altri colleghi Italiani e confinanti, con l’obiettivo di stimolarli a prepararsi fisicamente utilizzando la natura come palestra di allenamento per essere pronti nel momento della chiamata di soccorso.

I vigili del fuoco iscritti si stanno preparando da mesi con l’autorespiratore su percorsi simili, confermando che non è facile correre in salita con questo ausilio indispensabile nelle situazioni di emergenza: se si ipotizza una media di 5 allenamenti a testa di preparazione, significa che in totale sono stati percorsi più o meno 6500 km con autorespiratore in spalla per un totale di circa 1300 ore di allenamento, che corrispondono a 1300 ore di addestramento.

OTB è un evento che piace molto anche agli spettatori che accorrono numerosi, soprattutto i bambini. D’altronde, la figura del pompiere da sempre evoca sentimenti di rispetto, abnegazione, spirito di servizio e di sacrificio, generosità, ma anche professionalità, forza e preparazione. Si conclude in festa con musica e cena.