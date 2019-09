Il corpo dei vigili del fuoco volontari di Baselga di Pinè è stato allertato ieri pomeriggio, attorno alle 15.30, per un incendio ad un appartamento alle porte di Rizzolaga, in via Rosmini.

L’autobotte del corpo, con a supporto una minibotte ed un fuoristrada, coordinati dal comandante Aldo Moser, si è subito portata sul posto, mentre l’autobotte e l’autoscala distrettuale da Pergine sono state fatte rientrare ancor prima di raggiungere il luogo dell’intervento: quello che infatti inizialmente sembrava un incendio ad un appartamento, si è rivelato invece un focolaio causato da una padella dimenticata sul fuoco che aveva iniziato a bruciare parte del mobilio della cucina. Il rapido intervento ha scongiurato altri danni, a parte quelli da fumo, con i pompieri rientrati in caserma un’ora più tardi.