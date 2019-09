Nel luglio 2019 la Valle del Vanoi è stata teatro di un movimentato episodio tra due uomini legati da vincolo di parentela, sfociato in lesioni ai danni del più anziano dei contendenti che veniva colpito da una balla di fieno. Il tutto è scaturito dal danneggiamento di alcuni paletti che delimitavano il confine di un terreno, a seguito del passaggio di un trattore condotto da un agricoltore locale.

Successivamente il proprietario del terreno si era messo in mezzo alla carreggiata, aspettando l’uomo con il trattore. Al passaggio del mezzo, l’uomo era stato colpito e ferito - presumibilmente in maniera intenzionale - dalla balla di fieno trasportata sulla forca del trattore. Gli accertamenti condotti dai carabinieri di Canal San Bovo, intervenuti sul posto, hanno portato ora alla denuncia dell’investitore per il reato di lesioni personali e danneggiamento e fuga dopo l’incidente con danni alle persone.