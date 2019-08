Un biker di 35 anni è stato trasportato in gravissime condizioni in elicottero all'ospedale Santa Chiara dopo essere caduto sulla pista della San Martino Bike Arena in Primiero, che ricalca le piste da sci della Tognola.

L'incidente è accaduto intorno alle 12.30 ed è stato subito allertato l'elicottero, oltre all'ambulanza e all'autosanitaria.

Il tempo a San Martino di Castrozza oggi non è dei migliori e a causa della pioggia nel pomeriggio alla Bike Arena sono state ritirate le bici ancora impegnate in pista.

Al momento dell'incidente, però, non stava piovendo.