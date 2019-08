Gli rubano il cane mentre arrampica sulle Pale di San Martino, ma riesce a recuperarlo dopo averlo cercato e ritrovato con l’impiego di un elicottero. Protagonista della singolare disavventura è stato il proprietario dell’Hotel Luna e presidente degli albergatori di Bolzano, Stefan Mayr.

È stato lui stesso a raccontare l’episodio sul proprio profilo Facebook su cui ha postato anche un video del volo in elicottero con il cane (di nome Ghandi) ritrovato. Secondo quanto scrive Mayr a portar via il cane sarebbero stati due turisti veneziani che poi l’avrebbero abbandonato tra le rocce dove l’albergatore l’ha rintracciato grazie al volo in elicottero. Lui la racconta in un modo un po' più colorito: «Ieri mentre arrampicavo in gruppo del Pala due stronzi, bastardi veneziani hanno voluto rubare il mio Ghandi. Grazie all aiuto di Manuel e l'elicottero sono stato capace di trovarlo e riportarlo a casa».

IL VIDEO dell'emozionante inseguimento dei ladri e la gioia del cane in braccio al padrone sull'elicottero