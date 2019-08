Non sarà un problema ripulire e coprire le scritte che inneggiano al fascismo e al nazismo, comparse nei giorni scorsi sul muro perimetrale del bagno La Taverna, al confine con la spiaggia libera del Lago di Levico (l’Adige di martedì 6 agosto).

A rimediare velocemente allo sfregio creato nella zona più frequentata dai turisti della cittadina saranno i volontari dell’associazione Deina Trentino Alto Adige.

Ad annunciarlo è il sindaco di Levico, Gianni Beretta, che condanna fermamente gesti che per Levico non sono nuovi, ma che interessano anche paesi vicini come Caldonazzo.

Beretta commenta: «Credo si tratti di atti di vandalismo più che di politica ma sono comunque atti di microcriminalità che vanno risolti ed evitati con maggiore controllo e aumento della sicurezza. Appena saputo dell’accaduto, sono stato contattato dall’Associazione Deina Trentino Alto Adige: i ragazzi si sono offerti volontari per ritinteggiare e ripulire il muro dalle scritte, in accordo con il proprietario, e a loro vanno i nostri ringraziamenti».

Deina è un’associazione di promozione sociale che porta avanti una riflessione sui temi cari alla quotidianità, dialogando con un occhio nel passato, tendendo al futuro, ma con i piedi fortemente fissi nel nostro presente. Dal 2013 si occupa di visite agli ex campi di concentramento con un progetto nazionale che dal 2014 gode del patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Dell’Associazione fa parte anche lo storico levicense Francesco Filippi, che in giugno era stato in città a presentare il suo saggio «Mussolini ha fatto anche cose buone»: una raccolta di luoghi comuni sul Fascismo «dal volto umano» smentiti dallo studioso con grande puntiglio.

Proprio in occasione della serata di presentazione, era apparso invece nella piazza della chiesa uno striscione che recitava «Levico è casa tua e della democrazia». In quell’incontro, ricorda il sindaco Beretta, «avevamo avuto una buona collaborazione con le forze dell’ordine, ma non c’era stato nessun segnale che potesse indurre a pensare alla presenza di gruppi estremisti».

Non è la prima volta comunque che il muro viene imbrattato con scritte o disegni: «Da martedì nella zona del lago è attiva la nuova illuminazione che accompagnerà tutto il tratto di spiaggia dal Lido alla Taverna e da viale Segantini fino alla spiaggia - avverte Beretta -. Questo nuovo impianto servirà per prima cosa per poter godere della spiaggia libera e del Parco Segantini anche la sera e poi per prevenire eventuali atti vandalici. Sempre nella zona lago, è anche prevista la messa in funzione di un impianto di videosorveglianza».

Imbrattare muri con scritte o simboli vergognosi come quelli nazisti non sarà più così facile.