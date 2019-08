Ieri mattina, al pronto soccorso dell’ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana, con una decina di persone presenti in sala d’attesa, si è consumato un brutto episodio di razzismo contro una dottoressa della medicina d’urgenza del nosocomio valsuganotto: una professionista giovane, la cui unica colpa è quella di avere la pelle nera perché proveniente dal Camerun, anche se laureata in Veneto e operante poi nel Triveneto da qualche anno.



Alla scena hanno assistito quanti erano seduti in sala d’attesa, sia parenti di persone prese in carico al pronto soccorso, sia alcuni degenti che aspettavano ulteriori approfondimenti o analisi.

Erano circa le 9,30 quando una signora di mezza età, uscendo dall’ambulatorio nel quale operava la dottoressa di colore, ha iniziato a parlare ad alta voce con il chiaro intento di farsi sentire da tutti i presenti (l’atrio d’attesa del pronto soccorso di Borgo non è enorme) e, rivolgendosi al marito, si è detta «scioccata e inorridita per la presenza di una negra in ambulatorio, che mi ha prescritto solo un farmaco e che non è neanche capace di parlare e scrivere in italiano».





Non contenta di aver esternato questi suoi pensieri in sala d’aspetto, la signora ha continuato ad esprimere questa sua «incredulità» a voce alta mentre usciva dall’ospedale e anche fuori, nel parcheggio, sempre facendosi sentire dagli astanti all’interno, visto che l’ingresso era aperto e si affaccia proprio sui posti auto esterni dell’ospedale.



Fra l’incredulità e la disapprovazione di quanti hanno assistito alla scena, è scesa poi un’atmosfera di grande tristezza: anche perché i successivi pazienti della dottoressa non hanno in alcun modo avuto da ridire sul suo comportamento o sulla sua professionalità.



Il direttore sanitario dell’ospedale San Lorenzo, Pierantonio Scappini, da noi interpellato per un commento su questo spiacevole fatto, è deciso nel condannare il comportamento della signora: «Piena solidarietà alla dottoressa - ci dice - e ferma condanna di quanto accaduto. Non è accettabile, rimango stupito dal fatto che episodi del genere possano ancora accadere. La professionalità e la correttezza dell’operato non si misurano in base al colore della pelle. Se ci fosse stato un errore, superficialità o mancanze sarebbe un conto, ma sono appunto questioni che nulla hanno a che fare con la provenienza del professionista».



Il dottor Scappini ipotizza anche un motivo che può aver scatenato quella ridda di epiteti indegni nei confronti della dottoressa: «Se come raccontato la signora se l’era presa perché le era stato prescritto solo un farmaco, è possibile che il medico le avesse fatto presente che era sufficiente rivolgersi al medico di medicina generale. Abbiamo anche un compito educativo nei confronti delle persone, per evitare che per qualsiasi cosa si rivolgano al pronto soccorso».



«Il razzismo è l’espressione del cervello umano ridotta ai minimi termini»: in questa perifrasi di Rigoberta Menchù, pacifista guatemalteca e Premio Nobel per la Pace nel 1992, è concentrata l’essenza di un fatto deprecabile come appunto il disprezzo verso un’altra persona per il solo fatto di avere un diverso colore della pelle, o provenire da un altro Paese.

Un atteggiamento che, tuttavia, sta diventando sempre più frequentemente tollerato, va sottolineato, anche a causa di un clima di forte tensione sociale, alimentato anche dall’universo politico che, un po’ ovunque a livello mondiale, ultimamente è sempre in cerca del «diverso» contro cui puntare il dito.

Un clima che, evidentemente, fa sentire alcune persone autorizzate ad emulare questi comportamenti che poi altro non fanno che impoverire solamente noi stessi e la nostra civiltà, che vanta ben altra storia di tolleranza e mescolanza: basti pensare alle migrazioni millenarie, che hanno mescolato e arricchito le culture.