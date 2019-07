Sta girando in rete da ieri la fotografia di un enorme serpente ammazzato in un prato in Val di Sella, sopra Borgo Valsugana. Il serpente - quasi due metri di lunghezza - è affettivamente impressionante ed è stato ucciso a bastonate sulla testa.

In un primo tempo, qualcuno ha ipotizzato che si trattasse di una fotografia scattata altrove: "Non esistono serpenti di queste dimensioni in Trentino".

Invece gli esperti confermano: è una innocua "natrice dal collare" (Natrix natrix), Non solo non è velenoso, ma nemmeno mordace. Insomma, una serpe che si ciba prevalentemente di anfibi (rospi e ranocchie) ed ama le zone paludose.

la biscia dal collare è il rettile più grande in Italia e raggiunge una lunghezza totale di 120 cm., ma nelle femmine non è raro raggiungere la dimezsione di due metri ed i 4 chilogrammi di peso. Poiché non sono velenose, le loro uniche difese sono la produzione di un fluido dall'odore aspro dalle ghiandole anali o la finzione della morte.

"Un peccato che l'abbiano uccisa - dice l'esperto - dato che non è assolutamente pericolosa ed è innocua. Fra l'altro, era un bellissimo esemplare".