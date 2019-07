Entro fine agosto l’apertura di piazza Martiri della Resistenza. E per la fine di settembre (esclusa la possibilità del week end della Coppa d’Oro), anche piazza Degasperi sarà aperta al pubblico.

È stato un incontro proficuo quello che, nei giorni scorsi, si è svolto nella Sala Marcellina Paternolli, al primo piano del municipio, tra il sindaco Enrico Galvan, il vice Luca Bettega, gli assessori al turismo Patrizio Andreatta ed al commercio Giacomo Nicoletti con i commercianti del centro storico.

Il primo faccia a faccia dopo le recenti elezioni ma anche l’occasione per gettare le basi sull’attività futura per quanto riguarda le iniziative turistiche e la programmazione estiva che il comune metterà in campo in collaborazione con la Pro Loco e l’Apt di zona. Discorso piazze. Ora la tempistica di consegna dei lavori è stata definita. Rispettando la tempistica, a suo tempo stabilita tra comune e ditte incaricate dei lavori, il cantiere sarà consegnato entro l’inizio dell’autunno.

Per quanto riguarda piazza Martiri della Resistenza, già parzialmente aperta al pubblico, entro un mese saranno tolte le ultime transenne e l’intera zona sarà messa a disposizione dei residenti e dei turisti. Un mese più tardi, entro metà settembre, anche il cantiere in piazza Degasperi e la nuova zona di accesso da via Spagolla (parco giochi compreso) sarà concluso. Per quanto riguarda l’attività estiva, da venerdì 19 luglio inizieranno una serie di serate per allietare l’estate in paese. In passato l’appuntamento era fissato il giovedì sera, eventi organizzati da Borgo Commercio Iniziative. Ora si cambia giorno, si cambia target e si cambia, soprattutto, l’organizzazione. Cinque date, altrettanti eventi in vari punti del paese che si svolgeranno, anche in caso di maltempo, dalle 20.30 alle 22.30 con spettacoli musicali e di animazione: si parte il 18 luglio con “La fata dei ghiacci” per bambini, i concerti del Trio Exential, Qubra Zil e la Compagnia Figli delle Stelle presente in via Fratelli; il 26 ancora letture animate, baby dance e musica dal vivo con Dami dell’Antonio Duo, Jesbam e Luca Live acustico. Il 2 agosto è in programma il Festival del Canederlo Summer Edition (proseguirà anche sabato 3) in collaborazione con le associazioni del paese (9 punti di degustazione), serata animata sempre dalla musica dal vivo con “Feedback Duo” e “Gli Effetti Collaterali”, spettacoli itineranti per bambini e la danza del ventre con la partecipazione della campionessa nazionale Oxana Mulerenco. Da non perdere la “White Dinner” del 9 agosto, la cena in bianco sul Coro Ausugum con allestimenti scenografici e dress code, data allietata ancora da musiche (Fabio e la sua fisarmonica, Jesbam, Qubra Zil, dj set) e spettacoli con Claudia animazione e “La Rosa Incantata” con i Figli delle Stelle. Si chiude venerdì 16 agosto con letture animate, l’Acrobalance itinerante e diverse esibizioni musicali. M.D.