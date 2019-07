Acqua che fuoriesce dai tombini e dipendenti di Stet chiamati agli straordinari. È successo oggi a Levico. Secondo quanto viene fatto trapelare il guasto si sarebbe verificato su un punto di raccordo delle tubazioni in via Casotte, nella zona limitrofa alle ex scuole elementari e medie. I lavori straordinari si concluderanno salvo imprevisti in giornata.

Nel corso del pomeriggio, nella zona interessata dall'intervento di Stet, si stanno verificando dei disagi alla circolazione e interruzione provvisoria alla distribuzione dell'acqua.