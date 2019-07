Un incidente motociclistico si è verificato in Trentino nel pomeriggio, poco dopo le 14, in località Valmesta, tra Fiera di Primiero e San Martino di Castrozza. Dalle prime informazioni sono rimasti feriti tre motociclisti stranieri, due in modo più grave, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Imer.



Secondo quanto appreso, si sarebbe verificato uno scontro frontale tra due moto: quella che scendeva verso valle, forse per una perdita del controllo del mezzo da parte del motociclista, avrebbe centrato un’altra moto che stava salendo.



Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita ma per precauzione uno, che avrebbe riportato fratture agli arti, è stato portato all’ospedale Santa Chiara di Trento.



Sul posto i sanitari del 118 con due elicotteri che hanno calato l’equipe medica con il verricello sul luogo dell’incidente ed i vigili del fuoco volontari della zona. A causa della chiusura temporanea della strada il traffico ha subito delle ripercussioni, con i veicoli fermi per quasi un’ora tra Primiero e San Martino di Castrozza.