Un ciclista è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, dopo essere stato travolto da un motociclista che ha perso il controllo della sua moto invadendo l’altra corsia di marcia.

L’incidente è accaduto sulla trada fra San Martino di Castrozza e il Passo Rolle questa mattina poco prima delle 11.

Il motociclista faceva parte di un gruppo di altri centauri tedeschi in vacanza sulle Dolomiti.

La caduta e l’investimento del ciclista hanno richiesto l’intervento dell’elicottero che ha portato l’infortunato all’ospedale di Belluno.

Il conducente della moto ne è uscito pressoché illeso.