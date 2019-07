Volo in elicottero alla scoperta delle bellezze dell’Alta Valsugana, tra la città di Pergine, con il suo castello, e i laghi di Caldonazzo e Levico.

Ma dall’alto si vedono anche molto bene le ferite inferte ai meravigliosi boschi dalla tempesta Vaia, di cui rimangono ancora i segni a otto mesi di distanza e per ampie aree nulla ancora è stato toccato e tutto è rimasto come in quel giorno di fine ottobre.

ALLA SCOPERTA DI PERGINE VALSUGANA | CALDONAZZO | LEVICO IN ELICOTTERO Video of ALLA SCOPERTA DI PERGINE VALSUGANA | CALDONAZZO | LEVICO IN ELICOTTERO