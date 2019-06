Domani, sabato, riprenderà il servizio sulla linea della Valsugana, interrotta giovedì a causa di un cedimento tra Levico e Caldonazzo.

Lo conferma Trentino Trasporti.

I lavori di ripristino della massicciata sono in corso e termineranno in tempo per la riapertura della linea domattina presto.

Proseguono quindi le corse con gli autobus sostitutivi, anche se nel pomeriggio di oggi - tra le 14 e le 15.30 - il servizio sarà temporaneamente sospeso per consentire il passaggio del Giro d’Italia Under 23.

Dopo le 15.30 le corse bus sostitutive riprenderanno per tutta la giornata.