Dopo alcune giornate di caldo ed afa, oggi si sono scatenati i primi temporali sul Trentino, che erano peraltro stati previsti dai meteorologi: la zona colpta nel pomeriggio è stata l'Alta Valsugana, con una violenta grandinata che ha colpito la zona di Levico e in particolare Santa Giuliana.

Qui i campi sono stati imbiancati dai chicchi di grandine, non molto grossi ma numerosi: in molti casi i meleti sono stati salvati dalle reti antigrandine che hanno retto, come si vede dalle foto inviateci dal nostro lettore.

Meteotrentino prevede per questa sera rovesci e temporali sparsi nel tardo pomeriggio e nella notte. Sabato nel corso della mattinata il sole si alternerà alle nubi con probabilità di rovesci e temporali in lieve calo; al pomeriggio nuvolosità in aumento e rovesci e temporali sparsi nuovamente più probabili. Da domenica tempo più stabile e soleggiato con temperature in aumento. Per l'inizio della prossima settimana si prevedono giornate soleggiate e molto calde.