Aveva parcheggiato l'auto - una Opel Corsa - a bordo strada, sulla salita all'ingresso del paese di Bosentino. Ma evidentemente non aveva tirato bene il freno a mano, poiché l'auto - senza nessuno a bordo - è partita in retromarcia ed è prcipitata in un fosso dopo venti metri di scivolata sul prato.

A notare la macchina che si avviava da sola, alcuni motociclisti che passavano di lì, ed hanno dato l'allarme. Poco dopo, è arrivato il carro attrezzi, ed è stato allertato un trattore con verricello per recuperare il mezzo.