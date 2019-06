Affluenza in calo, oggi pomeriggio, nei due comune chiamati alle urne per l’elezione del nuovo sindaco.



Nel dettaglio, a Levico alle 17 avevano votato 2.245 elettori su 8.710, con una percentuale del 25,77% (12,06% alle 11 del mattino). Due settimane fa, in occasione del primo turno della tornata elettorale, la rilevazione pomeridiana dell’affluenza, fatta però alle 19 e non alle 17, registrava una percentuale di votanti pari al 38,68%.



A Borgo, alle 17 di oggi, la percentuali dei votanti era del 27,12%. Era stata del 14,81 alle 11 del mattino, mentre due settimane fa, alle 19, aveva votato il 47,55 degli aventi diritto.