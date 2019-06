Enrico Galvan è il nuovo sindaco di Borgo Valsugana. I dati non hanno ancora il crisma dell’ufficialità, ma la situazione è ormai delineata.



Per Galvan, vicesindaco uscente, hanno votato 16.21 elettori, pari al 54%. Per Martina Ferrai si sono invece espressi 1.447 elettori, pari al 46%.