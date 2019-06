Un motociclista di 60 anni, Walter Posch, residente nella zona del lago di Caldonazzo ha perso la vita ieri sera lungo i tornanti della strada che da Calceranica sale a Bosentino, sull'altopiano della Vigolana. Erano da poco passate le 21 quando un automobilista ha visto la moto a lato strada e un uomo riverso a terra. Immediata la chiamata alla centrale unica dell'emergenza "112".

Sul posto Trentino Emergenza ha mandato due ambulanze e l'elicottero con a bordo il medico rianimatore. L'incidente è accaduto qualche curva prima di raggiungere il paese di Bosentino. Il motociclista era terra, incosciente. Vani purtroppo i tentativi di far ripartire il cuore dell'uomo. Sono giunti sul posto i carabinieri dell'altopiano della Vigolana della compagnia di Trento. Dai primi accertamenti, è emerso che le lesioni riscontrate sul corpo del motociclista sarebbero compatibili con traumi causati da una fuoriuscita autonoma con la motocicletta. Non ci sarebbero dunque altri mezzi coinvolti nell'incidente. Probabile che il motociclista stesse scendendo all'altopiano della Vigolana per tornare a casa. L'incidente è avvenuto infatti ad una manciata di chilometri dalla sua abitazione, forse per un malore. Gli accertamenti sulla dinamica proseguiranno oggi.

W. P. è la seconda seconda croce in Trentino in poche ore. Venerdì sulla statale 612 della val di Cembra, all'altezza di Grauno, è morto un motociclista tedesco di 52 anni: aveva perso il controllo della sua moto, finendo a terra proprio mentre nella direzione opporta stava arrivando un furgone, che l'ha travolto.