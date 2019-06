I carabinieri di Borgo Valsugana hanno arrestato un 26enne per minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale. Venerdì sera, poco dopo le 22, l’uomo si è presentato alla caserma di Borgo dando calci ai portoni di ingresso e urlando «Carabiniere, carabiniere».



Il militare di turno si è anche sentito rivolgere minacce dall’uomo, che gli ha intimato di aprire la porta altrimenti lo avrebbe malmenato, lui, ma anche tutto il vicinato. Le urla hanno attirato l’attenzione di altri carabinieri presenti in caserma, che sono usciti per calmare il 26enne.



Quest’ultimo, visibilmente ubriaco ed aggressivo, ha proseguito con il suo comportamento di sfida insultando pesantemente i carabinieri. Già durante il pomeriggio, il 26enne aveva dato da fare agli uomini dell’Arma, che avevano anche dovuto sedare una lite tra lui e la moglie e, prima ancora, intervenire presso la stazione dei treni perché l’uomo minacciava un giovane di colore.



La scenata fuori dalla caserma è stata l’epilogo della giornata: l’uomo è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma fino alla celebrazione del rito direttissimo avvenuto questa mattina. Per ora il 26enne è stato sottoposto all’obbligo della firma in attesa di una prossima udienza, fissata per fine mese.