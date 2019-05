Levico Terma va al ballottaggio: il 9 giugno prossimo i cittadini torneranno a votare per scegliere il sindaco fra Tommaso Acler e Gianni Beretta, che dal turno di ieri sono usciti divisi da soli 62 voti.

Per Acler, non è bastato il sostegno della Lega Salvini: i levicensi che nelle altre due schede (per le Europee e le suppletive) hanno dato addirittura il 39,26% al partito del presidente della Provincia, quando hanno dovuto votare per il Sindaco si sono dimostrati meno compatti. Così Acler porta a casa 1.782 voti (41,15%), mentre Beretta lo tallona con 1.720 (39,7%). Per Beretta forse mancano i voti del PD che qui - unico paese al voto in Trentino - si è presentato con una sua lista e il simbolo nazionale. Il suo candidato Crescenzo Latino ha preso 459 voti (10,6%).

Ultimo dei candidati sindaco il combattivo consigliere comunale dei 5 Stelle Maurizio Dal Bianco, che ha preso 370 voti (8,54%). Un buon risultato, ma forse minore delle aspettative.

PARLANO I DUE SFIDANTI