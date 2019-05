A Borgo Valsugana le elezioni comunali riservano una clamorosa sorpresa: fuori dal ballottaggio la candidata di Lega Autonomia Salvini, Borgo e Olle Uniti e Agire per il Trentino Marika Sbetta, al ballottaggio vanno Martina Ferrai e Enrico Galvan.

I borghesani avevano tre schede: se per le Europee e le suppletive hanno votato il partito di Salvini con una percentuale impressionante (40,42% con ben 1.585 voti, quando si è trattato di votare per Marika Sbetta hanno votato in maniera diversa. La candidata salviniana ha avuto solo 1.111 voti (27,4%), non abbastanza per entrare nella gara del ballottaggio.

Domenica 9 giugno quindi si parte con Martina Ferrai (Innova Borgo, Viviamo Borgo e Civitas) al 34% che se la vedrà con il regfgente, il vicesindaco uscente Enrico Galvan (30,9%). In ultima posizione Dunil Pellanda, di "Rivivere Borgo", con 276 voti (6,8%).

