Una 40enne del Panama è stata denunciata per truffa e sostituzione di persona dai carabinieri di Canal San Bovo, in Trentino, perchè avrebbe circuito un 50enne del Primiero, convincendolo di aver avuto una figlia da lui in seguito ad una breve relazione.

L’uomo, nell’autunno 2017, mentre attraversava un periodo di crisi personale, ha trovato, cercando in internet, una escort nella vicina Feltre. Dopo aver consumato con lei alcuni rapporti sessuali, a distanza di mesi la donna ha contattato l’uomo informandolo di aver partorito una bambina, chiedendo del denaro per il mantenimento. La donna, per rendere più credibile il racconto, ha anche fornito al 50enne delle foto della bimba, sostenendo che il denaro era necessario perchè la piccola aveva problemi di salute. All’inizio l’uomo ha creduto al racconto della donna versando qualche centinaia di euro su una carta Poste pay da lei indicata.

Ma lui ha iniziato ad avere dei dubbi, al punto che la donna, in un primo momento, sembrava anche disponibile ad effettuare il test del Dna. Ma poi, quando l’uomo ha fatto comparire, nella vicenda, il suo legale di fiducia, la donna si è resa irreperibile.

Sono stati quindi interessati i carabinieri della Stazione di Canal San Bovo, a cui l’uomo ha raccontato tutta la sua vicenda sporgendo una denuncia per truffa e sostituzione di persona. Dopo una breve attività investigativa, i carabinieri hanno accertato che non esisteva nessuna bambina e che la donna aveva già adottato il medesimo comportamento in altre occasione e con altri uomini.