Era il 1919 quando, a Olle, per la prima volta si iniziò a parlare di teatro. A distanza di un secolo, sabato pomeriggio, al teatro parrocchiale della frazione è stato organizzato un pomeriggio di festa per ricordare questo «speciale compleanno» della locale Filodrammatica.

È stata l’occasione, soprattutto, per presentare il libro, contenente un dvd con immagini, dal titolo «C’era una volta? 100 anni di teatro olato 1919-2019».

Tanta gente in teatro, tra loro anche il vicesindaco di Borgo Enrico Galvan, il presidente della Cofas Gino Tarter, l’assessore della Comunità di valle Sisto Fattore ed il presidente della Cassa Rurale Valsugana e Tesino Arnaldo Dandrea, mentre a fare gli onori di casa è stato Giuseppe Toller, presidente della filodrammatica.

È toccato a Marika Abolis presentare il libro, un meraviglioso viaggio tra storia, ricordi, foto sbiadite e quel sapore di teatro che per molti è stato anche un sapore di casa, amicizie, amori, serenità e risate.

È un omaggio che la filodrammatica di Olle ha voluto fare a tutti coloro i quali hanno contribuito alla crescita culturale del paese: gli attori, i tecnici, i collaboratori, ma anche e soprattutto il pubblico e agli abitanti di Olle, che hanno sostenuto la compagnia in diverse forme. Pagina dopo pagina, dal libro emergono le attività della Filodrammatica ma si svelano e scoprono anche pezzetti di vita e di storie del paese e di chi lo ha vissuto e l’ha reso così semplicemente unico e identitario.

La presentazione è stata accompagnata da letture con Emanuela Dellagiacoma e c’è stato spazio anche per ricordare don Giuseppe Smaniotto, grande appassionato di teatro, per tanti anni parroco di Olle: alla sua memoria il vicepresidente Guido Molinari ha scoperto una targa (donata dalla ditta In.pero) intitolando il palcoscenico del teatro parrocchiale al sacerdote. Nel corso della serata, sono stati consegnati dei riconoscimenti agli ex presidenti della filodrammatica: Fulvio Tomio, Quirino Eccel e Nello Lorenzini. Con loro anche Giuseppe Toller che ha ringraziato tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato nell’organizzazione dell’evento. Copia del libro è stato consegnato a tutti i presenti, con la possibilità di prenotare il dvd con tutti gli spettacoli fatti dalla filo negli ultimi 20 anni.

Al termine, all’ex caseificio sociale, l’inaugurazione della mostra fotografica «La Filodrammatica di Olle e i suoi 100 anni». Resterà aperta fino al 13 aprile, dal martedì al sabato dalle 16 alle 19, la domenica dalle 10 alle 12.